Stručnjaci navode da su i hodanje i vožnja sobnog bicikla - efikasni.

Potrebno je da otkrijete šta više odgovara vašem telu i načinu života.

Vožnja sobnog bicikla sagoreva više kalorija

Naime, ako vam je sagorevanje kalorija glavni prioritet, intenzitet je važniji od same aktivnosti. Generalno, vožnja stacionarnog bicikla sagoreva više kalorija nego hodanje.

Vožnja bicikla umerenim tempom može sagoreti približno 400-600 kalorija na sat, u zavisnosti od brzine i otpora bicikla. Brzo hodanje sagoreva približno 250-350 kalorija na sat, a hodanje većom brzinom može povećati taj broj.

Vožnja sobnog bicikla obično sagoreva više kalorija za manje vremena, posebno pri umerenom do visokom intenzitetu.

Šta je lakše za vaše zglobove?

Uticaj na zglobove je glavni faktor pri izboru oblika vežbanja, posebno ako imate bolove u zglobovima, artritis ili povrede.

Vožnja sobnog bicikla je lakša za zglobove. Kod hodanja udarci pete sa malim udarcem, ali ponavljajući, mogu pogoršati bol u zglobovima kod nekih ljudi.

Ako se oporavljate od povrede ili imate hronične probleme sa zglobovima, vožnja bicikla je često bolja opcija od hodanja.Stoga je vožnja sobnog bicikla generalno bolja opcija za zaštitu zglobova.

Što je bolje za zdravlje srca?

I vožnja bicikla i hodanje su odlični za poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja kada se redovno praktikuju.

Američko udruženje za srce preporučuje najmanje 150 minuta aerobne aktivnosti umerenog intenziteta nedeljno, a i vožnja sobnog bicikla i hodanje mogu vam pomoći da postignete taj cilj.

Dakle, obe aktivnosti poboljšavaju zdravlje srca, ali vožnja sobnog bicikla može vam pomoći da brže postignete veći intenzitet nego hodanje.

Šta još pomaže kod gubitka težine?

Hodanje je mnogim ljudima lakše za vežbanje na duži rok jer ne zahteva opremu i često deluje lakše.. Stručnjaci ističu da je najefikasniji trening za mršavljenje je onaj kome se možete redovno posvetiti.

Vožnja stacionarnog bicikla može biti efikasnija, ali hodanje često pobeđuje na duže staze - lakše je redovno se posvetiti se hodanju i motivisati za ovu aktivnost.

Koja aktivnost se bolje uklapa u svakodnevni život?

Način života može biti važan odlučujući faktor u izboru oblika vežbanja kojem ćete se posvetiti.

Sobni bicikl možete da vozite redovno, bez obzira na vremenske uslove. Lakše možete da pratite intenzitet i napredak.

S druge strane, hodanje je besplatno i pristupačno. Hodanje ublažava stres, a dobro je što možete da se družite sa nekim kada hodate, piše Tomsguide.