Opština Svrljig uvela je novu jednokratnu nočanu pomoć u 2026. godini.
Kako se ističe novčana podrška je namanjena porodicama dece koja navršavaju godinu dana života i imaju prebivalište na teritoriji opštine, saopšteno iz opštine Svrljig.
Jednokratna novčana pomoć iznosi 50.000 dinara po detetu.
Prema poslednjim informacijama objavljenim u najnovijem broju zvaničnog glasila Fonda PIO, "Glas osiguranika", u prošloj godini rođene su 63 bebe i od početka godine nekoliko roditelja već je ostvarilo pravo na novčanu pomoć.
Napominje se da ova mera predstavlja vid podrške mladim porodicama i dodatni podsticaj roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta, kada su troškovi najčešće i najveći.
Isplata pomoći
Iznos od 50.000 dinara isplaćuje u mesecu kada dete napuni godinu dana, bez odlaganja.
Iz opštine Svrljig pozvaju sve porodice koji ispunjavaju uslove da se informišu i ostvare svoje pravo.
Na ovaj način nastavlja da sprovodi mere usmerene na brigu o porodici, povećanje nataliteta i stvaranje boljih uslova za život mladih ljudi u Svrljigu, dodaje se u saopštenju.
