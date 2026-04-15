Opština Svrljig uvela je novu jednokratnu nočanu pomoć u 2026. godini.

Kako se ističe novčana podrška je namanjena porodicama dece koja navršavaju godinu dana života i imaju prebivalište na teritoriji opštine, saopšteno iz opštine Svrljig.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 50.000 dinara po detetu.

Prema poslednjim informacijama objavljenim u najnovijem broju zvaničnog glasila Fonda PIO, "Glas osiguranika", u prošloj godini rođene su 63 bebe i od početka godine nekoliko roditelja već je ostvarilo pravo na novčanu pomoć.

Napominje se da ova mera predstavlja vid podrške mladim porodicama i dodatni podsticaj roditeljima u prvim godinama odrastanja deteta, kada su troškovi najčešće i najveći.

Isplata pomoći

Iznos od 50.000 dinara isplaćuje u mesecu kada dete napuni godinu dana, bez odlaganja.

Iz opštine Svrljig pozvaju sve porodice koji ispunjavaju uslove da se informišu i ostvare svoje pravo.

Na ovaj način nastavlja da sprovodi mere usmerene na brigu o porodici, povećanje nataliteta i stvaranje boljih uslova za život mladih ljudi u Svrljigu, dodaje se u saopštenju.