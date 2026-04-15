Prošle subote, pulski podvodni ribolovac Matej Njavro doživeo je nesvakidašnji susret – svega tridesetak metara od sebe, kod Muzila, ugledao je ogromnu ajkulu vrste Cetorhinus maximus, drugu najveću ribu na svetu.

Dan je trebalo da bude sasvim uobičajen: more mirno, temperatura oko 15 stepeni i tek blago smanjena vidljivost. Ipak, rutinsko ronjenje ubrzo se pretvorilo u iskustvo za pamćenje. Dok je bio u vodi sa suprugom, podigao je glavu i u daljini primetio veliko peraje. U prvi mah pomislio je da je u pitanju delfin, ali se iz opreza zaputio ka gliseru kako bi bolje osmotrio situaciju.

Skočio u more i zaplivao sa ajkulom

Kako se približavao, postalo je jasno da se radi o ogromnoj ajkuli, dužoj od sedam metara. Uprkos impresivnoj veličini, kretala se mirno – plivala je pri površini, povremeno zaranjala i hranila se planktonom.

Želja da zabeleži ovaj prizor nadjačala je oprez, pa je Njavro čak dva puta skočio u more kako bi je snimio. U jednom trenutku uspeo je i da joj se približi dovoljno da je lagano dodirne po repu. Ipak, ističe da je ajkula bila znatno brža nego što izgleda, te bi se svaki put udaljila kada bi joj se previše približio.

Nakon dvadesetak minuta, njihovi putevi su se razdvojili. Ova golema psina, iako na prvi pogled zastrašujuća, potpuno je bezopasna za ljude. Reč je o strogo zaštićenoj vrsti koja se hrani isključivo filtriranjem planktona iz mora.

„Ovo je iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. Susret sa ovom mirnom životinjom u njenom prirodnom okruženju još jednom me je podsetio zašto se bavim ovim sportom i koliko tajni krije naše more“, zaključio je ribolovac iz Pule.