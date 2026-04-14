Kupovina nekretnine je jedna od najtežih životnih odluka gde se racionalno i emotivno gotovo uvek sudaraju. Čak i kada su svi brojevi na mestu, tržište stabilno, a odluka doneta promišljeno, posle potpisa ugovora često se javlja sumnja: „Da li sam platio previše?” Taj osećaj nije nužno vezan za stvarnu tržišnu vrednost, već za psihološke mehanizme poput straha od propuštene prilike, poređenja sa drugima i naknadne racionalizacije.

Drugim rečima, problem nije samo u ceni – već u percepciji cene. Upravo takvu dilemu otvorio je jedan korisnik hrvatskog Reddita, postavivši vrlo direktno pitanje: „Kako se pomiriti sa činjenicom da sam preplatio stan?” Svoju situaciju dodatno je objasnio:

- Kupio sam novogradnju na moru i imam osećaj da sam preplatio otprilike 30 do 40 hiljada evra na ukupnu sumu. Kako da pređem preko toga, a da ne postanem beskonačno ogorčen? - pitao se autor posta.

Odgovori koji su usledili pokazuju širok spektar razmišljanja, od pragmatičnih do gotovo terapeutski intoniranih. Jedan od najjednostavnijih saveta bio je da se testira tržište:

- Stavi ga na prodaju pa ćeš videti da li te ljudi zovu za njega i za koliko su spremni da ga kupe - sugerisao je jedan korisnik, a drugi je dodao:

- Sačekaj par godina pa ćeš doći do fer vrednosti, a onda će ti posle još nekoliko (godina) izgledati da si jeftino kupio stan. Kad sam ja 2022. godine kupovao stan, svi su tvrdili da sam ga preplatio; iz današnje perspektive bio je besplatan.

Neki komentatori su pokušali da relativizuju problem poređenjima iz svakodnevnog života, ističući kako i mnogo manje finansijske odluke mogu izazvati sličan osećaj frustracije:

- A ja sam bio neraspoložen 10 dana jer sam dao 10 evra više za knjigu koju sam hteo i prodao društvenu igru 20 evra ispod cene... Ali možda ti pomogne činjenica da bi ga kupio neko drugi za iste te pare, a ti bi onda ostao bez stana. Vremenom će cena porasti. Ako si i preplatio stan, kupio si sebi mir, sigurnost i svoj prostor, a to dugoročno gotovo uvek vredi više nego savršena cena - utešno je napisao jedan komentator.

Kupovina stana ipak donosi nešto što je teško kvantifikovati: osećaj sigurnosti, svoj prostor i dugoročnu stabilnost. Upravo ta nematerijalna vrednost često nadmašuje razliku u ceni koja se na početku čini presudnom.

- Osećaj i činjenica su velika razlika - upozorio je jedan komentator, aludirajući da se autor posta možda ipak vara.

Neki su podsetili da postoji veliki broj ljudi koji su verovatno u istoj situaciji, ali o tome ne govore:

- Ima ih još koji su preplatili, samo se ne javljaju...

Drugi su pak izrazili skepsu prema samoj ideji da je u aktuelnim tržišnim uslovima uopšte moguće značajno „preplatiti” nekretninu, navodeći primere naglog rasta cena u vrlo kratkom roku:

- Teško mi je da poverujem da si u ovakvom stanju cena preplatio stan. Sačekaj 2, 3, 5 ili 10 godina i vidi kakva će ti vrednost biti. Svi su mislili da će cene stati 2020. godine, pa 2022., pa 2023., a evo 2026. i dalje rastu. Stan na kojem sam radio u oktobru 2025. bio je 2.000 evra, a u februaru 2026. 3.500 evra (živim u BiH pa su cene manje nego u HR) - napomenuo je jedan korisnik hrvatskog Reddita.

Prodati stan pa kasnije ponovo kupiti

Deo komentara otišao je i korak dalje, sugerišući gotovo eksperimentalni pristup: podići cenu i videti postoji li interes, ili čak prodati stan pa kasnije ponovo kupovati, čime bi se kroz iskustvo dobio jasniji osećaj tržišta:

- Sve je danas preplaćeno... Stavi 50 do 60.000 evra višu cenu pa vidi hoće li se prodavati po toj ceni.

Većina se ipak vraća na osnovnu tezu: vrednost nekretnine s vremenom raste, a ulazak na tržište - čak i uz potencijalnu „preplatu” - dugoročno se često pokaže kao ispravan potez:

- Vrednost mu raste s godinama i relativno brzo ćeš doći na nulu, a onda i u plus. Kako god, napravio si jako veliki korak, obezbedio se do kraja života i nemaš za čim da žališ. Vreme za kupovinu stana je što pre - što pre, to bolje, bez obzira na manju preplatu.

Zanimljivo je i pitanje kako uopšte definisati preplatu:

- Kako znaš da si preplatio? Nije da si kupio stari stan pa te renoviranje izašlo više nego da si kupio novi... Jesu svi stanovi u zg radi prodati? Ako jesu, ili ako je većina prodana, onda sigurno nisi preplatio, piše Jutarnji.hr.