Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv V.Š. (64) iz sela Kremin kod Foče zbog ubistva jednog lovačkog psa i ranjavanja drugog.

U optužnici se navodi da se sve odigralo 17. novembra 2024. godine. Prema optužnici, V.Š. je nedaleko od svoje kuće iz prepravljene „papovke“ M-59/66 ispalio najmanje dva metka, od kojih je jedan pogodio psa rase „plot gonič“, vlasništvo Ž.M, usled čega je uginuo. Drugi metak je pogodio lovačkog psa rase „slovački kop“, vlasništvo R.P, koga je teško ranio.

Nakon ubistva, vlasnik ubijenog psa je od V.Š. oduzeo pušku, da je ne bi sakrio, te je predao policijskim službenicima PU Foča. U pretresu kuće osumnjičenog oduzeto je 18 metaka za tu pušku.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju V.Š. stavlja na teret da je počinio krivična dela mučenje i ubijanje životinja, kao i nedozvoljeno posedovanje oružja i municije iz koje je pucao.

