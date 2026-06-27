Miloš Bojanić je nedavno otkrio da ima u planu da ostatak života provede na brodu.

Tada je istakao da vilu nadomak Herceg Novog može da proda za dva miliona evra.

- Želim da ostatak života budem na vodi i katamaranom da krstarim sa svojom Brankom. Ono što ulovimo, to ćemo i da jedemo. Ješćemo ribu, kupićemo paradajz, luk, krompir, maslinovo ulje, mali gumeni čamac za nabavku ostalih stvari. Imamo struju besplatno, zbog toga ja to kupujem, zato što je struja besplatna... Napravićemo panele i imaćemo struju, sve što nam treba, frižidere i polako - rekao je u šali Bojanić.

- Kako da jedemo ribu bez preliva sa belim lukom? U najekskluzivnijim restoranima ne može nijedno jelo da se napravi bez crnog luka. Beli luk je najzdravije povrće, a odmah za njim crni luk.

"Ne idem iz Crne Gore"

- Ne idem iz Baošića, ne idem iz Crne Gore. Mogao sam na bilo kojoj tački sveta da kupim kuću ili plac, ali ne - istakao je pevač svojevremeno za Grand.

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