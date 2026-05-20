U "Eliti" je u jutarnjim satima došlo do sukoba između rijaliti učesnika.



Žestok incident dogodio se nakon što je u spavaćoj sobi došlo do sukoba između Bore Santane i Anastasije Brčić, koju je Bora inače hteo da oženi.

Po društvenim mrežama počeo je da se širi snimak iz aktuelnog rijalitija, na kojem je Anastasija prišla Bori koji se presvlačio i počela da ga gađa predmetom.

Nakon toga, čuo se zvuk udarca nakon što je predmet pogodio Boru, a tada joj je Santana zapretio. Umesto da se povuče, ona mu je tada prišla kada ju je Bora ošamario u predelu lica i tela.

Ostali učesnici su tada počeli da viču na Santanu da prestane, a od siline udaraca bubica je spala sa njenog tela. Momci iz obezbeđenja pojavili su se u spavaćoj sobi, ali tek nakon što je sukob već praktično bio završen.

