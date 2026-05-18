Starleta i učesnica rijalitija Elita, Maja Marinković, obezbeđena je za ceo život nakon što je od pokojnog dede nasledila celokupnu imovinu.

Pored zarade od 122.000 evra iz jedne od prethodnih sezona Zadruge, njeno bogatstvo sada se procenjuje na milionske iznose, dok prihode iz rijalitija, prema navodima, troši na luksuzna putovanja, garderobu i estetske intervencije.

Bogatstvo Maje Marinković

Kako je otkrio njen otac, Radomir Marinković Taki, u pitanju je značajno nasledstvo koje uključuje više nekretnina i zemljišta.

-Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke, i imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Ne mora da brine - istakao je on.

Iako danas živi na visokoj nozi, Marinkovićeva, rođena 22. maja 1996. godine, nije pokazivala preterano interesovanje za obrazovanje i posao.

Loš uspeh u školi

Poznato je da je pohađala Srednju frizersku školu, a ranije su se u javnosti pojavile tvrdnje da su joj pojedini profesori navodno "poklanjali ocene" zbog njenog oca.

O tome je govorio i njen drug iz školskih dana, koji je potvrdio takve navode.

-Nije bila baš uzoran učenik. Išla je u Srednju frizersku školu i pošto je godinu dana starija od mene, prvu godinu je pala i tako je došla u moje odeljenje. Nikada je nije interesovala škola, učenje i dobre ocene - otkrio je nedavno.

Njen otac se seli iz stana zbog napada

Dok boravi u rijalitiju, njen otac se suočava sa ozbiljnim problemima i primoran je da promeni mesto stanovanja.

Kako navodi, svakodnevno se suočava sa neprijatnostima.

-Moram sada da menjam stan, selim se u drugi kraj, zbog toga što mi skoro pa svaki dan pljuju po vratima, crtaju polne organe na vratima, zbog toga što se plaše da li će se opet desiti neka neprijatna situacija kao od pre dve godine. Ne znam ko je to uradio, ne tvrdim i ne upirem prstom ni u koga, neka se time bave nadležni organi... - žalio se Majin otac za Kurir.

