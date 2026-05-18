Radomir Taki Marinković, otac najkontroverznije rijaliti učesnice Maje Marinković, ponovo otvara dušu i bez dlake na jeziku komentariše sve goruće teme koje potresaju javnost. Previše se polemisalo o navodnoj aferi Majinog oca i poznate starlete, pa je Taki odmah to razjasnio ekskluzivno za Alo.

Hajde odmah na početku da demistifikujemo temu da je Stanija bila sa tobom. Da li je to tačno ili ćeš biti džentlmen do kraja i odbiti da odgovaraš na tu temu?

- Kao i uvek, nikada ne pričam s kim idem i šta radim. Privatnost i intima se ne odaju javnosti. S kim sam bio i šta sam radio, to zadržavam za sebe. Teodora Delić je isto tvrdila da me ne poznaje i da me je jednom videla u životu, pa kad je dobila tortu sa 50 različitih fotografija i sličica, onda je bilo "šta je ovo?". Sve su to nečija deca, nema potrebe bilo koga kompromitovati. Neka svi nagađaju.

A misliš li da bi to, ako si hipotetički bio sa Stanijom, a da je Maja to znala, bio razlog da se njih dve ne druže? Znamo da je Maja u jednom stadijumu svoje rijaliti kariere gledala Staniju kao idola.

- Mene moja ćerka nikad u životu ni sa jednom devojkom nije videla. Do određene granice sam otac, a preko toga postoji privatan život. Niti Stanija, niti bilo ko drugi... Nikada, i da je bilo nečega sa nekom devojkom, to ne bih rekao ćerki. Na jednoj strani sam roditelj, na drugoj nešto sasvim drugo.

Kako komentarišeš muvanje Stanije i Anđela? O čemu se tu radi i otkud sad Anđelo u toj priči?

-Ma to je sve fejk. Anđelu je "istekao rok trajanja", njega Stanija uopšte ne zanima. Ulazak na samom kraju služi samo da se pokupi kajmak. Priča joj je potrebna jer je videla da se, umesto fokusa na Anđelu i Asmina zbog navodno uništenog života i detinjstva ćerke Nore, cela situacija vrti oko Taki Marinkovića. Šta radi Taki Marinković? Kakve veze ta žena ima sa mnom? Treba me ostaviti na miru, jer niti sam učesnik, niti deo te priče. Zadnji put kad smo se čuli, par dana pre njenog ulaska, mislim da je bio 8. mart, poslala je dva kompletića za Anitu. Pozvao sam je telefonom i tada je obavljen poslednji razgovor. Predložio sam joj da pošalje nešto i Maji unutra, pošto je Maja reklamira. Dobio sam odgovor da ne sme da utiče na tok rijalitija. Podsetio sam je da nas je jurila pre Majinog ulaska upravo zbog te reklame. Najavio sam skidanje reklame sa Majinog profila, na šta je ona pitala zašto. Svaka devojka uzima novac za takve stvari, pa nema logike da reklama bude besplatna. Malo drsko je ponudila da će to platiti.

Koliko je nudila da plati?

- Nije pomenuta konkretna cifra, već je odluka o skidanju reklame doneta jer nije želela da pošalje stvari. Inače, Majina mama, moja bivša supruga, naručila je dva-tri kompletića preko tuđeg imena i prezimena. Stvari su uredno kupljene i plaćene, a Maja unutra nema kontakt sa nama pa veruje da je to Stanijin poklon i zato ih nosi u Eliti. Računi postoje i sve je čisto. Bivša žena je to kupila, iako na mrežama svi komentarišu kako Maja nosi Stanijinu liniju. Sve je regularno plaćeno.

Kako ti se čini Maja u Eliti? Da li si kao otac zadovoljan? Jedno je biti gledalac rijalitija i tih intriga, a drugo je biti otac.

- Maja je bila fenomenalna do skoro, dok nije počela ponovo ta priča oko Asmina. Dogodio se i jedan veliki peh sa teškom operacijom i zdravstvenim zahvatom. Ona mala slonica ju je šutnula na žurki i poremetila joj implante u zadnjici. Veći deo vremena je trebalo da provede u bolnici, ali profesionalizam je presudio. Pink se ceni kao druga kuća u kojoj je odrasla. Posle tri dana, taman kad su tražili da se odnesu stvari za presvlačenje, stigla je informacija o njenom povratku. Odlazak tamo je bio brz jer su me opkolili njeni fanovi sa vestima da je izvoze iz kombija i da ulazi u kuću. Poručeno je da se hitno pošalje poseban šlauf na kome Maja mora da sedi. Nije svejedno kada je u pitanju operisana zadnjica, a tamo istu WC šolju koristi 50 ljudi sa raznim bakterijama. Strah je postojao, ali produkcija zaista vodi računa i redovno je izvodi na kontrole.

Šta se sprema za Majin rođendan? S obzirom na to da su Asminovi roditelji, mislim Mustafa, objavili da joj neće poslati ništa jer ona još uvek nije zvanično priznata snajka u toj porodici.

- Ko su ti ljudi? Te ljude uopšte ne poznajem. Nema nikakve logike da oni šalju bilo šta mom detetu. Maja ima vrlo dobre prijatelje, vernu podršku koja je uz nju već osam godina. Vole je i kad lupa glavom o zid i kad prolazi kroz staklo. Čestitke, majice i albumi stižu sa svih strana. Svi znaju da smo imućni ljudi i da Maja zarađuje lepe honorare, tako da sledi iznenađenje. Spremljeno je svašta, od prelepog keteringa do muzike i trubača.

U odnosu na sve ostale roditelje rijaliti učesnika, može se reći da si ti uvek uz Maju, bez obzira na sve. Možeš li da izdvojiš još nekog roditelja koji je u toj meri uz svoje dete sve vreme?

- Od njenih malih nogu, tačnije od petnaestog meseca života, nas dvoje smo sami. Ljubav prema njoj je bezuslovna, ona je sve na svetu. Srce bih joj dao na prvi zahtev. Sve što postoji od imovine bilo bi predato za dobrobit deteta. Drugi roditelji očigledno ne mare, evo kao Asmin i Aneli koji tri godine nisu videli svoje dete. Na Severni pol među foke bi se otišlo da se pronađe sopstveno dete. Svaki roditelj ima obavezu da vodi računa o svom potomstvu. Beograd je metropola i mašinerija koja melje ljude. Dolazak sa strane u ovaj noćni život krije mnoge opasnosti koje ljudi ne razumeju. Iskustvo iz noćnog života i boemskog staža daje mi pravo da kažem da se deca moraju paziti, pogotovo kada su u pitanju ženska deca.

Koja je razlika između Stanije Dobrojević i Maje Marinković?

- Razlika je ogromna, kao nebo i zemlja. Aktivnosti Stanije u Americi su potpuno nepoznate. Ovde je od svoje 20. godine poznata po nagim fotografijama, a sada odjednom glumi veliku ženu i drži OnlyFans. Zarada stiže odatle, živi se kod raznih momaka i nekog Albanca. To su jedine informacije o njenom životu preko okeana. Detalji su stigli od Asmina preko malih ekrana, pa je javnost upućena na isti način. OnlyFans platforma služi za prodaju nagih slika sopstvenog tela.

Stanija tvrdi da je to uradila čisto iz radoznalosti, jer je to bio trend.

- Zarada leži u tome, 26 dolara košta pristup tim nagim slikama. Želje za gledanjem takvog sadržaja nema, niti postoji interesovanje za bilo koga. Pre svega, Asmin je doveden u Ameriku njenom zaslugom. Sletanje je bilo u 12 sati, a već posle 6 sati se završilo u postelji. Intimni odnos se dogodio bez ikakve zaštite. Upoznavanje na OnlyFans platformi i odlazak u krevet sa nepoznatim čovekom posle nekoliko sati bez zaštite nosi ogroman rizik od raznih bakterija i bolesti. To su opasne stvari, ali to su njihova posla.Godinama se krilo, a sada je konačno priznala intimu sa Kristijanom Golubovićem na Farmi. Skrivanje je trajalo dugo, iako je Kristijan godinama tvrdio suprotno. Na kraju se ispostavilo da čovek priča istinu. Kristijan je govorio istinu, a ona je sve zataškavala. Pošto je on tada bio u braku, ona zvanično spada u preljubnice. Javnost pamti non-stop ljubljenje po krevetima. Tokom njene pobede te godine, svi su napustili studio i niko joj nije pružio ruku radi čestitke. Toliko o njoj - rekao je Taki za Alo.

