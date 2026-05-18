Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka, te nakon emisije Amidži šou sutra u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Za atmosferu će biti zadužena popularna pevačica Dragica Zlatić koja će takmičarima zaopevati svoje hitove.

Pored nje će nastupiti i DJ Deni koji će zagrejati učesnike Elite.

Proživela porodičnu tragediju

Podsetimo, pevačica Dragica Zlatić je u bolnoj ispovesti progovorila o teškom detinjstvu, samoubistvu majke i nasilju koje je trpela od oca.

Kako je tada otkrila, sa 12 godina je ostala bez majke na tragičan način.

- Majka mi je oduvek nedostajala kao detetu i iza sebe imam mnogo proplakanih noći. Sada mi više nedostaje nego kada sam bila mala. Tada valjda nisam imala predstavu šta me je snašlo. Osetim prazninu. Pogađa me kada zamislim svoju svadbu i shvatim da ja neću imati ni mamu ni tatu - rekla je Dragica, te otkrila da je njen otac bio teške naravi, pa ni prema njoj nije bio blag.

- Naš otac je bio takav čovek. S obzirom na to da je pokojni, oprostila sam mu dok je bio živ. Mislim da se donekle pokajao, priznao nikada nije, ali mislim da je osetio pokajanje. Bilo mi je teško i kada je on preminuo pre dve godine. To je bio jedini roditelj kojeg sam imala. Nije mi dozvoljavao da se bavim pevanjem, bio je protiv toga u prvo vreme.

Na pitanje da li je zbog toga fizički nasrnuo na nju, Dragica je rekla:

- Ne, to je bilo pre toga. To je bila samo reakacija njegovog dejstva alkohola.

