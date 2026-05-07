U Sedmoj beogradskoj gimnaziji u Beogradu navodno je došlo do hitne obustave nastave nakon što se u prostorijama škole pojavio pacov, što je izazvalo paniku među učenicima i nastavnicima.

Na društvenim mrežama ubrzo se pojavio i snimak iz unutrašnjosti škole na kojem se vidi kako se glodar slobodno kreće hodnicima i među đacima, dok učenici u neverici pokušavaju da se sklone.

Video je vrlo brzo počeo da se širi internetom i izazvao brojne reakcije javnosti.

Đaci u šoku nakon incidenta

Prema navodima objavljenim na Instagram stranici „lutajucireporter.rs“, zbog bezbednosti učenika odlučeno je da nastava bude prekinuta, a škola će proći kompletnu deratizaciju.

Kako se navodi, učenici sutra neće dolaziti na nastavu dok se ne završe sve neophodne mere dezinfekcije i uklanjanja problema.

Pojedini đaci navodno su ostali uznemireni nakon incidenta, dok su roditelji na društvenim mrežama zahtevali hitnu reakciju nadležnih.

Snimak izazvao buru na mrežama

Snimak pacova u školi izazvao je veliki broj komentara i reakcija na internetu.

Dok su jedni bili šokirani prizorima iz škole, drugi su kritikovali stanje u obrazovnim ustanovama i pitali kako je moguće da se ovakav incident dogodi u jednoj od poznatijih beogradskih gimnazija.

Za sada nema zvaničnog saopštenja škole o celom slučaju, ali se očekuje da će nakon deratizacije nastava biti normalizovana.