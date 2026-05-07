Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo - rekao je Zelenski u video obraćanju, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik je podsetio da je Kijev ranije predlagao prekid vatre, uključujući i period od 6. maja, ali tvrdi da je Moskva odgovorila nastavkom vojnih dejstava i pretnji.

Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave da ubijaju naše ljude i vode rat - rekao je Zelenski.

On je naveo da su ruske snage prethodnog dana izvodile napade duž čitave linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti. Prema njegovim rečima, na meti su bili civilni vozovi, energetska infrastruktura i stambeni objekti.

Zelenski je poručio da će Ukrajina odgovarati na napade istom merom.

Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara - poručio je ukrajinski predsednik.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da će 8. i 9. maja biti uvedeno primirje povodom obeležavanja Dana pobede.









Guverner Permskog kraja Dmitrij Mahonin saopštio je da su ukrajinski dronovi pogodili jedno od industrijskih postrojenja u Permu.



Mahonin nije naveo o kom se objektu radi. Rekao je da niko nije poginuo niti povređen, kao i da je nekoliko dronova oboreno.

Telegram kanali Ostorožno Novosti, Maš i Baza preneli su, pozivajući se na očevice, da je jedan dron pogodio krov stambene zgrade.

U Permu je oko 9.40 proglašena uzbuna zbog dronova, preneo je permski portal 59.ru. Sirene su se više puta oglašavale u različitim delovima grada, a stanovnici su naveli da su čuli eksplozije.



Krajem aprila ukrajinske snage izvele su seriju napada na Perm, pri čemu su oštećeni rafinerija Lukoila i naftna pumpna stanica u Permu. Dim je prekrio centar grada, a stanovnici su prijavili miris paljevine i ono što su opisali kao „naftnu kišu“.