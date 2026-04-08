Anđela Đuričić se potpuno povukla iz javnosti nakon raskida sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a sada je napravila presedan, te govorila pred našim kamerama.

Kako nam je otkrila, nakon ljubavnog brodoloma je fokusirana na putovanja, a ne na udvarače i ljubavne odnose.

- Ima udvarača, ali ništa više od toga. Udvarači su potrebni svakoj mladoj devojci, ali ja nemam simpatiju. Nakon Uskrsa idem na još jedno putovanje i to mi je fokus trenutno. Onda ide leto i sezona, naravno crnogorsko primorje, tu sam broj jedan. Posvetila sam se sebi, sad kad sam slobodna mogu da putujem, da upoznajem nove ljude, istražujem nove zemlje... - rekla je i dodala:

- Dobro sam se snašla u influenserkim vodama. Kada sam bila u rijalitiju, ljudi su uvek komentarisali moje stajlinge. To radim iz duše i srca.

Iako su se pojavili navodi da je u tajnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, Anđela ih je demantovala.

- Nisam u tajnoj vezi sa Gastozom. Rijaliti je velika škola za mene bila. Ostala sam ista osoba, ali samo sazrela. Prihvatila sam svoje mane i vrline. Nisam ponosna na svaki postupak u životu, ali Bože moju, mislim da je tako trebalo da bude. Sve što se desilo je možda me spasilo od nečega mnogo goreg.

Iako je solo, sloboda joj je, kako nam je otkrila, i više nego značajna.

- Nisam usamljena, u fazi sam kad cenim svoju slobodu, ne bih volela da mi je neko oduzme.

"Ugradila sam silikone"

Anđela Đuričić je nedavno operisala nos u Turskoj, a sada nam je otkrila i da je stavila silikone u grudi.

- Operisala sam grudi, nema potrebe da lažem. Stavila sam silikone.

Alo/J.M.

