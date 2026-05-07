Postoji mnogo niskokaloričnih namirnica koje se lako uklapaju u kompletan i hranljiv obrok.

Kada je voće u pitanju po svojoj niskokaloričnoj vrednosti izdvajaju se jabuke, mandarine i jagode.

Jabuke su veoma hranljive i jedno od najpopularnijih voća na svetu. Jedna šolja iseckane jabuke sa korom sadrži oko 62 kalorije i skoro tri grama vlakana. Pored toga što imaju malo kalorija, jabuke su dobar izvor vitamina C, vitamina E i cinka.

Mandarine su poznate su po visokom sadržaju vitamina C, a jedan plod ima samo 35 kalorija, a obezbeđuje čak 40% dnevnih potreba za vitaminom C, a sočne i ukusne jagode su veoma hranljive - jedna šolja isečenih jagoda ima samo 53 kalorije.

Mnoge vrste povrća su idealan izbor za dijete, posebno kad se kombinuju sa nemasnim mesom, jajima ili mlečnim proizvodima.

Poznato je da je paradajz bogat likopenom i drugim korisnim biljnim jedinjenjima koja mogu pomoći u zaštiti srca i smanjiti rizik od određenih bolesti. Šolja čeri paradajza sadrži svega 27 kalorija.

Paprike su bogate antioksidansima poput vitamina C i likopena, a jedna šolja seckane crvene paprike sadrži samo 24 kalorije. Kada je lisnato povrće u pitanju, favoriti su blitva, kelj, i spanać.

Blitva je lisnato povrće bogato vitaminom K, važnim za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi, a jedna šolja blitve ima samo sedam kalorija. Kelj sadrži velike količine provitamina A, vitamina C, vitamina K, mangana i bakra.

Jedna šolja kuvanog kelja ima samo 49 kalorija, a jedna šolja zdravog i hranljivoh spanaća sadrži svega sedam kalorija.

Tokom dijete možete jesti rotkvice, cveklu, crni luk, brokoli, prokelj, karfiol. Jedna šolja kuvane cvekle ima 74 kalorije, a jedan srednje veliki kuvani luk ima oko 70 kalorija.

Treba znati i da jedna šolja kuvanog brokolija ima samo 54 kalorije i više nego dovoljno vitamina C za ceo dan. Iznenađujuće malo kalorija ima kupus. Možete ga jesti kao salatu - popularna je i sveđđa varijanta i kiseli kupus. A jedna šolja ovog povrća ima samo 22 kalorije.

Niskokalorične su i libenice, celer i krastavac i zelena salata. Mnogi smatraju da lubenica goji, ali to nije istina. Iako je veoma slatka, jedna šolja lubenice sadrži samo 46 kalorija, piše healthline.