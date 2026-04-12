Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić pokazala je kako u njenom domu izgleda obeležavanje Uskrsa, te se snimila sa ocem pre vaskršnjeg ručka.

Na početku je otkrila da su prostorije najpre okadili, a zatim je usledilo i tradicionalno kucanje jajima.

Anđela je u Đenovićima bila u dobrom raspoloženju, a njena armija fanova odmah je iskoristila priliku da joj čestita praznik.

-Hristos vaskrse, radost donese. Neka vam je mir i blagostanje u srcu cele godine. Srećan Uskrs, prijatelji - poručila je svojim pratiocima.

Jednu partiju u kucanju jajima izgubila je, a mnoge je snimak koji je objavila na društvenim mrežama nasmejao.

Nedavno je potvrdila navode da je raskinula vezu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Tokom uključenja uživo, na društvenoj mreži TikTok, pratioci su je neprestano pitali o Gastozu, zbog čega je ona morala da reaguje.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno - priznala je Anđela, pa dodala...

- Na lajvu sam ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - objasnila je Đuričićeva.