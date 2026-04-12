Mađarska će se "sto odsto povinovati" Briselu ako na izborima pobedi protivnik aktuelnog premijera Viktora Orbana, izjavio je u intervjuu za TASS bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov, koji je na toj funkciji bio od 2010. do 2014. godine.



- Želim Viktoru Orbanu sreću. To nije njegova lična sreća, već sreća celog mađarskog naroda. Ukoliko pobedi protivnik, Mađarska će se u potpunosti povinovati zajedničkoj politici EU. To je politika uništavanja nacionalnih interesa. To je politika koja sve podređuje evropskoj birokratiji. Nema nacionalnih vlada, nema nacionalnih granica - istakao je on.

Gubitak suvereniteta pod palicom Brisela

On je dodao da, pri takvoj politici, "sve mora da se upravlja iz Brisela i svi moraju da izvršavaju njegove naredbe".

- Vlade država postale su nesamostalne. Zabranjuje im se nešto da kupuju, nešto da prodaju, ograničavaju se budžeti, određuje se na šta smeju da troše novac, a na šta ne, a sada su preuzete i odbrambena i spoljna politika - napomenuo je bivši ukrajinski premijer.

Ukazao je na to da pobedi premijera Mađarske Viktora Orbana na parlamentarnim izborima mogao bi da naškodi "efekat zamora" birača, iako je on godinama štitio nacionalne interese zemlje.

- Kod Orbana postoji izvesni efekat zamora, jer se tokom ovih godina suočavao sa ogromnim brojem problema. Njegova velika zasluga je što je veoma odlučno branio nacionalne interese Mađarske - naglasio je Azarov.

Odbrana od migranata i sukob sa Evropskom komisijom

Prema njegovim rečima, Orban je uvek "čvrsto" branio interese svoje zemlje.

- Sećam se naših susreta kada je govorio kako je odlučno štitio zemlju od priliva migranata, zatim kako se suprotstavljao politici EK i EU, koje su preuzele previše nadležnosti i štetile mađarskoj poljoprivredi - dodao je on.

Ranije je "Politiko" objavio da Brisel računa na poraz stranke premijera Viktora Orbana na izborima, kako bi se otklonio problem mađarskog veta na finansiranje Ukrajine u iznosu od 90 milijardi evra, koji je izazvan blokadom isporuka ruske nafte Mađarskoj.