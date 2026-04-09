Šok ispovest Cara, iskreno o Maji, totalno razotkrio njen ugovor za Elitu, raskid s Pecom

Nekadašnji rijaliti učesnik, Filip Car, zakopao je ratne sekire sa bivšom partnerkom Aleksandrom Nikolić sa kojom ima ćerku, te tako ponosni otac može da provodi vreme sa mezimicom i učestvuje u njenom odrastanju i vaspitanju.

On je sada u intervju za domaće medije govorio o aktuelnim temama u "Eliti 9", gde se trenutno nalazi njegova bivša partnerka Maja Marinković.

Kako je kao jedan od uslova za ulazak u rijaliti Maja Marinković zahtevala da Filip Car ne bude deo ove sezone, on je priznao, da je sve to znao.

- Naravno da sam znao i bio sam upućen u to još pre nego što je to potpisano. Idejni tvorac svega je Filip Car uvek i oni su svi negde moji učenici, što se tiče bilo čega u rijalitiju. Dok nisam došao u rijaliti, manje više 90 odsto tih ljudi nije znalo gde je levo. Njoj sam rekao iz šale: "Ako budem išao u rijaliti, tražiću u ugovoru da ti ne budeš učesnik." A ona meni:"Jel? Ti bi meni uskratio novac? Rekao sam joj da se šalim i da neću ulaziti u rijaliti. Premala je moja ćerkica još da budem deset meseci odsutan od nje. Znao sam svakako da neću ući u "Elitu 9" zato što tek su se počele raščišćavati stvari s Aleksandrom. Znači, nisam ni uspostavio dobar odnos s njom da bi se mogao upustiti da odem na, na duži period negde. Otac mi je bio tada sveže operisan i nije situacija sa njim bila dobra. Tako da sam svakako znao da neću biti učesnik devetke. I ona je znala, ali ipak je htela da se ogradi, da stavi mene u ugovor. Jel znaš zašto? Ona ti je to stavila samo zato što se boji. Ona ne može mene gledati pored neke druge devojke, jer žena je polupana totalno. Ona je ionako ljubomorna na sve, na sve žene i na sve muškarce.

Maja Marinković i Filip su imali turbulentan i buran odnos, završili su i na sudu, jer ga je Maja optužila za nasilje, a Car je otkrio u kojoj fazi je sada sve to na sudu.

- Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gde je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandru tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari , a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - rekao je on, a na pitanje ko je Maji napravi modrice, sa kojima je išla kao dokaz na sudu, Car kaže:



- Ona ima uvek modrice. Kako nema modrice kad ona razbija stakla, zidove glavom, baca se, skače. Ona je imala neku posekotinu na čelu Ja ne, ne znam kako se njoj pola glave nije raseklo. Ona je uletela doslovno glavom u staklo od ogledala. Razbila je haubu, staklo suvozačevo. Znaš kad imaš s psihijatrijskim slučajem koji podivlja. Sve što su ona i njen otac prijavili na konto mene, svaku pretnju, svaku optužbu, sve im je odbačeno kao neosnovano. Ljudi su notorni patološki lažljivci koji imaju velikih psihičkih problema. Imao sam problem s alkoholom i mene je taj alkohol dovodio ka takvim ženama i ka nekim određenim stvarima. Kocki, izlascima. Trudim da taj problem rešim i da tom alkoholu ne pristupam i da ga od sebe sklonim. Moraš se uloviti u koštac sa svojim problemima i kažeš: "Moja ćerka nije psihički dobro. Moramo da idemo da se lečimo." Njima treba pomoć. Uputiti ih ka nekom psihoterapeutu, psihijatru.

Žestoko komentarisao Takija

Filip Car nije imao pozitivno mišljenje o Majinom ocu, Radomiru Takiju Marinkoviću.

- Taki sad govori govori da je bio godinama u šemi sa Stanijom, spavao sa Stanijom. Njen otac je spoljni rijaliti igrač, njegova njuška, ona njegova brnjica nema gde se nije zavukla. Njegovo dete koje je ono dibidus nenormalno brani i zastupa, a tuđu decu i majke kanali. Čovek je sramota, sunovrat društva.

Filip Car je prokomentarisao i odnos Maje Marinković sa Pecom Raspopovićem, suprugom Aleksandre Subotić, koja je javno govorila o izdaji drugarice Maje koja je bila sa Pecom.



- Peca iz Novog Sada mu je bio prijatelj i to je živa istina. Jedina laž koju je Stanija izgovorila unutra, što sam ja čuo, je to da je Peca ostavio sa 200 evra Maju na plaži. Nije 200, nego sa 50. Živi sam svedok, jer Maja je tada već u tom momentu kad je bila s Pecom stalno mene zvala sa skrivenog broja. I kad je kad je to čovek uradio kad je pobegao, ona je napravila frku i onda je zvala mene i ja sam joj rekao: "Zašto praviš frku što je čovek otišao ako ti grešiš u tom odnosu, stalno mene zivkaš, šalješ poruke, pokušavaš doći do mene." Da, al kako meni to može napraviti ovo. To njoj povređuje ego. U njenom sistemu vriednosti muškarac ako ostavi ženu ili ako se ne slaže s odnosom, to je nedozvoljeno, to je povreda ega. Ona je za sad plastificirana, a posle ove sezone će biti preparirana. Mislim da će ona biti kao statua. Treba je staviti kao mit jedne devojke, jednog ružnog pačeta koje je došlo, jednog Frankensteina kojeg su sastavili i nakon toga svi muškarci rijalitija rastavili.

Ona svakodnevno priča o meni, najgnjusnije optužbe. Ova sezona joj je pravi pokazatelj, jel više nema, nisu više Luna i Marko tu, pa ćeš se nakačiti na njih pa su oni glavni akteri pa ćeš ti pokupiti kajmak i šlag sa strane njihovih nekih hejtera.

Filip Car je prokomentarisao i Majinu vezu sa Asminom Durdžićem.

- Ma očekivo sam da će bitI s više muškaraca. Muvanje sa Lukom, s*ks sa Filipom i sad Asmin. Ništa to nije za nju. Ona je po svim kladionicama, procenama. Bio je na nju koeficijent kao na Đokovića 1:5, da će biti as minimum pet muškaraca. To je njena norma koju ona treba ispuniti. Jedini Marko DNK nije se se tu najeo sutlijaša. Vidim ljudi pišu kako su se razočarali. Ma ko je to bila Maja, pa ste se vi razočarali? - zaključio je Filip Car.

Alo/Blic

