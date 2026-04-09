Italijanski gigant Juventus poslednjih sezona imao je veliki problem sa trenerima, ali se sada nazire rešenje i to na druže staze.

Iskusni stručnjak Lučano Spaleti seo je na užarenu klupu 30. oktobra prošle godine i - stabilizovao tim našeg Dušana Vlahovića i Filipa Kostića. Probao li crno-beli sa Tijagom Motom koji je brzo razdužen, a Igor Tudor se takođe kratko zadržao. Spaleti je od dolaska vodio "staru damu" na 31. utakmici i upisao je 17 pobeda, osam remija i šest poraza, pa uprava kluba planira da ga nagradi. Ujedno i motiviše, pošto je Juve sedam kola pre kraja Serije A na poen zaostatka u odnosu na četvoroplasirani Komo i mesta koje direktno vodi u Ligu šampiona.

S toga su u klubu odlučili da sa osvajačem titule sa Napolijem potpišu ugovor do 2028. godine, a po novom ugovoru Spaleti bi trebao da zarađuje 6.000.000 miliona evra neto godišnje.