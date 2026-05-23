Država je raspisala novi program podsticaja za stočare, a građani mogu da dobiju i do 22.000 dinara po grlu, u zavisnosti od vrste stoke.

Pravo na subvencije imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Kako je navedeno pravilnikom, podsticaji se odnose na tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, a zahtevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Prijava ide elektronski preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, a rok za podnošenje zahteva traje od 11. maja do 11. juna 2026. godine.

Podsticaji po grlu iznose:

junad – 22.000 dinara

svinje – 1.500 dinara

jagnjad – 3.000 dinara

jarad – 3.000 dinara

Kada je reč o svinjama, jedan podnosilac zahteva može da ostvari pravo na subvencije za najviše 6.000 tovnih svinja.

Pravo na podsticaje odnosi se na grla koja su predata klanici od 21. maja 2025. do 11. maja 2026. godine.

Takođe, subvencije važe i za grla koja su izvezena ili upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u periodu od 21. juna 2025. do 11. maja 2026. godine.

Zahtevi za tov junadi, svinja i jagnjadi podnose se u skladu sa Javnim pozivom koji objavljuje Uprava za agrarna plaćanja.

Poljoprivrednici koji žele da ostvare pravo na pomoć države moraju da imaju uredno registrovano gazdinstvo i ispunjene uslove predviđene pravilnikom.