Čuveni jamajčanski pevač i tekstopisac Bob Marli ostao je upamćen ne samo po glasu, već i po snažnom društvenom i političkom glasu, zbog čega je i decenijama nakon smrti ostao simbol borbe za pravdu i slobodu.
Ipak, čini se da je širenje ljubavi Marli shvatio bukvalno i kada je reč o ženama. Pokojni pevač je sa suprugom Ritom Marli dobio troje dece, Sedelu, Zigija i Stivena i usvojio njene ćerke Šeron i Stefani iz drugih veza.
Bob je takođe imao drugu decu, Robija, Rohana, Karen, Džulijana, Kaj-Mani i Demijana, koji svi imaju različite majke.
Supruga Rita tvrdi da je nikada nije zabrinjavalo Bobovo zabavljanje van njihovog braka.
- Bob mi je pružao najviše ljubavi i zahvalna sam mu što mi je predao svoje nasleđe. Nikada se nisam mešala u njegove odnose sa drugim ženama. Uvek sam bila njegova posebna - rekla je ona svojevremeno.
Inače, svi njegovi naslednici danas su na čelu njegovih fondacija i trude se da sačuvaju njegovu zaostavštinu od zaborava.
Preminuo je slep i u mukama
Marliju je 1977. dijagnostikovan retki oblik raka kože, a preminuo je četiri godine kasnije. Iako je nastavio da nastupa i snima muziku nakon dijagnoze, bolest se proširila i ozbiljno ga iscrpela, a metastaze je imao po čitavom telu. Pevač je odbio primarni oblik lečenja, što je kasnije imalo kobne posledice.
Preminuo je 1981. u 36. godini života, a kad su lekari videli kako izgleda njegova koža, zanemeli su.
- Bila sam u njegovoj sobi. Kad su ga dovezli bio je u teškom fizičkom stanju i već slep. Nije imao deo zdrave kože na sebi, bila je sva u ranama i flekama, videlo se da je bolest zauzela celu površinu - rekla je jedna od medicinskih radnica kasnije.
Njegovo telo je bilo toliko oslabljeno da su čak i njegovi prepoznatljivi dredovi postali preteški za njegovu građu.
