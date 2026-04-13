U 98. godini preminula je proslavljena bugarska pevačica Margret Nikolova, jedna od najdugovečnijih interpretatorki zabavne muzike u svetskim okvirima.

Tokom višedecenijske karijere važila je za jedno od prepoznatljivih imena bugarske zabavne muzike. Profesionalno se muzikom bavila od 1948. godine, a njen rad obeležen je nastupima, snimanjima i saradnjama koje su je učinile popularnom ne samo u Bugarskoj, već i širom tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Godine 1964. dobila je prestižnu titulu zaslužnog umetnika Bugarske.

Iste godine nastupila je na međunarodnom festivalu u Sopotu, gde je osvojila treće mesto. Pet godina kasnije, 1969, pesma „Imala sam jedan san“, koju je izvela zajedno sa Kirilom Semovim, osvojila je glavnu nagradu na festivalu „Zlatni Orfej“ za najbolju bugarsku pesmu.

"Aljoša" osvojio Istočnu Evropu

Veliku popularnost stekla je i u duetu sa Georgijem Kordovim, posebno zahvaljujući izvođenju pesme „Aljoša“, koja je postala prepoznatljiva širom istočne Evrope.

Njen suprug bio je pisac Petar Nikolov, a sama umetnica se iz profesionalnog i javnog života povukla 2000. godine, u 72. godini. Za svoj doprinos kulturi nagrađena je brojnim priznanjima, među kojima su Orden Svetih Ćirila i Metodija i Orden Crvene zastave rada (oba iz 1961), kao i nagrada „Kristalna ogrlica“ koju joj je 2018. godine dodelio Savez muzičkih i plesnih umetnika Bugarske.

Margret Nikolova ostaće upamćena kao jedan od upečatljivih glasova bugarske pop scene druge polovine 20. veka.



BONUS VIDEO: