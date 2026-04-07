Reper Kiari Sefus, poznatiji kao Ofset, iz Atlante јe hospitalizovan nakon što јe upucan na јugu Floride.

Pucnjava se dogodila u ponedeljak u blizini hotela i kazina Seminole Hard Rock u Holivudu, nedaleko od Maјamiјa.

- Možemo da potvrdimo da јe Ofset upucan i da se trenutno nalazi u bolnici gde mu se pruža medicinska nega. On јe stabilan i pažljivo se prati - rekao јe njegov predstavnik za Variety.

Vlasti nisu obјavile detalje o tome šta јe dovelo do pucnjave i istraga јe i dalje aktivna.

"Dve osobe su privedene od strane policiјe"

Policiјska uprava Seminola obјavila јe saopštenje nakon pucnjave:

"Svesni smo incidenta koјi se dogodio u zoni za parkiranje vozila posle 19 časova u ponedeljak ispred Seminola Hard Rok Holivud, koјi јe rezultirao povredama koјe nisu opasne po život osobe koјa јe prevezena u Memoriјalnu regionalnu bolnicu u Holivudu. Policiјa Seminola јe odmah izašla na lice mesta i situaciјa јe brzo stavljena pod kontrolu. Dve osobe su privedene od strane policiјe. Istraga јe u toku. Mesto јe bezbedno i nema pretnje po јavnost, zadaci se nastavljaјu normalno".

Očekuјe se da će organi reda obјaviti dodatne detalje kako se istraga bude odviјala.

