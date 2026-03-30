Tridesetogodišnji Prenel Rusou, koji je u javnosti postao poznat po uhođenju pevačice Bili Ajliš, stradao je u jutarnjim časovima na Long Ajlandu.

Nesreća se dogodila dok je Rusou džogirao u blizini pruge u mestu Vestberi, kada ga je udario voz kompanije Long Ajland Reil Roud.

Lokalne vlasti i policija trenutno ispituju okolnosti ovog događaja, ali se za sada smrt vodi kao tragičan nesrećan slučaj. Ovu vest inicijalno je preneo Njujork Post.

Godine uhođenja i sudska zabrana prilaska

Rusou je prvi put privukao pažnju medija 2020. godine zbog serije incidenata ispred porodične kuće porodice Ajliš u Los Anđelesu. Njegovo ponašanje bilo je toliko nepredvidivo da su pevačica i njeni roditelji bili primorani da zatraže zaštitu suda. Tokom maja te godine on se nekoliko puta neovlašćeno pojavljivao na njihovom posedu, što je kulminiralo hapšenjem.

Prilikom jednog od tih susreta otac pevačice Patrik O'Konel razgovarao je sa njim na vratima. Iako je Rusou tada tvrdio da je možda pogrešio adresu, vratio se istog dana, pokazujući sve čudnije ponašanje. Zbog ovakvih uznemirujućih postupaka, sudija Guld-Saltman mu je izrekla trogodišnju zabranu prilaska mladoj zvezdi.

Sudska dokumentacija otkrila je bizarne detalje njegovih poseta. Rusou je koristio kameru na vratima kako bi se raspitivao o Bili, a ignorisao je svaku molbu njenog oca da napusti posed. U jednom trenutku je čak satima sedeo na verandi čitajući knjigu i naglas pričajući sa samim sobom. Nakon što bi ga privatno obezbeđenje udaljilo, on bi se pod okriljem noći vraćao i skrivao iza zidova dvorišta. Sama Bili Ajliš je ove situacije opisala kao izuzetno stresne i opasne:

- Zastrašujuće - navela je pevačica u sudskim spisima, naglašavajući koliki su teret ovi događaji predstavljali za nju i njene najbliže.

