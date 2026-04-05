Kako "Telegraf.rs" nezvanično saznaje, sinoć oko 23 sata, na Slanačkom putu, došlo je do pucnjave u kafiću tokom proslave rođena deteta, pa je policija hitno reagovala.

Prema nezvanično dobijenim informacijama, čovek P.P. (24) slavio je rođenje deteta, pa pucao iz signalnog pištolja i metak ispalio u vazduh.

Po odluci Prvog osnovnog tužilaštva muškarcu je oduzet pištolj, koji je potom poslat na veštačenje.

Muškarac koji je pucao pre ovoga nije privođen, a sada će morati da se javi policiji.

