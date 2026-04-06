Nakon iscrpljujućeg 24-časovnog putovanja, Amerikanka Abigejl Vinters se radovala odmoru u svojoj hotelskoj sobi u Norveškoj, za koju je izdvojila 180 evra.

Ali umesto očekivanog opuštanja, dočekao ju je šok - smeštaj koji je rezervisala bio je u potpuno funkcionalnoj bolnici. Svoju neobičnu priču podelila je na društvenim mrežama i ubrzo je postala viralna.

Abigejl Vinters (46) iz Vašingtona preputovala je više od 6000 kilometara do Tromsea u Norveškoj.

Kada je konačno stigla na odredište, nije bila sigurna da li je pogrešila prilikom rezervacije. „Brinula sam se da sam možda pogrešno rezervisala nešto. Ali na recepciji su me pitali za ime, pozdravili me i sve je bilo u redu“, rekla je.

Dodala je da je dobila poruku od hotela sa uputstvima kako da uđe u bolnicu da bi došla do svoje sobe. „Ispostavilo se da nije bila greška; turistima je zaista dozvoljeno da tamo rezervišu smeštaj“, objasnila je ona, prenosi Mirror.

Srećom, Abigejl je celu situaciju prihvatila sa humorom i na kraju je uživala u svom boravku. Pohvalila je hotel zbog njegove odlične lokacije i udobnosti. „Soba je bila čista, minimalistička i udobna - upravo ono što biste očekivali u Norveškoj“, rekla je.