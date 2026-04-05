"Ubrzo nakon ponoći, 5. aprila 2026., policijski službenici Tajne službe odgovorili su na dojave o pucnjavi u blizini parka Lefajt", navodi se u izjavi koju je objavio šef komunikacija službe Anton Guljemi. Park Lefajt nalazi se nasuprot Bele kuće u centru Vašingtona. Nije pronađen nijedan osumnjičeni nakon "temeljne pretrage parka i okolnog područja", navodi se.

Dok funkcionisanje Bele kuće ostaje nepromenjeno, "preduzete su pojačane bezbednosne mere", a ulice u tom području blokirane su dok Tajna služba i policija "aktivno traže moguće vozilo i osobu od interesa".