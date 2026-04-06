Čovek koji je stvorio modne brendove "Diesel" i "Replay", Adriano Goldschmied, italijanski dizajner preminuo je u nedelju u Italiji u 82. godini nakon borbe sa rakom. Iza njega stoje kultni brendovi kao što su Diesel, Reply, Gap 1969, AG i Goldsign, a Goldschmied je ostavio nasleđe koje je transformisalo džins od praktične radne odeće u temelje visoke mode.

Tokom karijere koja je trajala više od pet decenija, Goldschmied je pionirski radio na premium džinsu, mentorisao buduće lidere u industriji i zalagao se za održivost dugo pre nego što je ona postala globalni imperativ.

Goldschmiedovo putovanje u modni svet počelo je početkom 1970-ih, kada ga je prijatelj podstakao da prodaje uvezene džinse okupljenim ljudima ispred popularnog noćnog kluba. Vodeći svoju prvu prodavnicu, King’s Shop, u alpskom odmaralištu Kortina d’Ampeco, on je služio međunarodnoj, imućnoj klijenteli koja je tražila retku i posebnu modu. Njegov instinkt za inovacije brzo ga je izdvojio.

Godine 1974. lansirao je Daily Blue, brend teksasa koji je uveo nove krojeve, boje i — što je najznačajnije — višu cenu koja je pomogla da se farmerke uzdignu u sferu modnog dizajna. „Daily Blue je bio važan ne samo zbog prodaje i uspeha, već i zato što je imao veoma jak uticaj u modnom biznisu,“ rekao je Goldschmied u intervjuu za SJ Denim 2023. godine. „U suštini, u to vreme, modna industrija teksasa je počela.“

Uprkos tome što nije imao formalno obrazovanje iz dizajna, Goldschmied je od samog početka prihvatao eksperimentisanje. „Očigledno, nisam imao nikakvu pripremu,“ rekao je. „Nisam znao ništa o dizajnu, ništa o konstrukciji i dizajnu odeće….Ta prva proizvodnja podrazumevala je odlazak u prodavnicu tkanina u mom rodnom gradu, kupovinu ludih tkanina po veoma visokoj ceni i prolazak kroz proizvodnju sa svojim krojačem.…Proizvod je bio izuzetno skup, i na neki način, slučajno sam stvorio premium teksas.“

