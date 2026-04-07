Nekon sinoćne teke saboraćajne nesreće kod Tržnog centra „Merkator 2" u Novom Sadu, oglasio se Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) odakle navode se su primljena dva pacijenta sa teškim telesnim povredama.

Povređeni su dovezeni kolima Službe hitne medicinske pomoći.

Prema zvaničnom saopštenju Službe za odnose s javnošću UKCV, pacijent K. S. (30) primljen je sa višestrukim kontuzionim povredama. On je svestan, orijentisan i stabilan, a nakon prve dijagnostike i hitne intervencije smešten je na Odeljenje urgentne hirurgije.

Pacijent M. M. (28) zadobio je politraumatske povrede kao pešak u istom udesu. Na prijemu je bio u komatoznom stanju, nakon čega je sproveden operativni tretman. Trenutno se nalazi na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, u izrazito teškom opštem stanju i hemodinamski nestabilan.

Univerzitetski klinički centar Vojvodine naglašava da medicinske ekipe nastavljaju sa kontinuiranom brigom o obojici pacijenata.

(Dnevnik)

