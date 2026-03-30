Misica Kamolvan Čanago držala je govor tokom preliminarnog takmičenja za Mis Grand Tajland 2026, kada je u sekundi usledio šok!

Naime, tokom govora misici se olabavila proteza koju je nosila i počela da ispada iz usta.

Ceo događaj se prenosio uživo na YouTube kanalu tako da ova 18-godišnja misica nije imala priliku da prekine i počne ispočetka. Umesto toga, brzo se okrenula, vratila zube na mesto i nastavila da samouvereno šeta po bini kao da se ništa nije desilo!

Takmičarka za Mis Tajlanda namestila je svoj najodlučniji manekenski izraz lica, a zatim zablistala na sceni.

BONUS VIDEO: