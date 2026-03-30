Američka glumica Meri Bet Hert preminula je u nedelju u 79. godini života.

Uzrok smrti bile su komplikacije povezane sa Alchajmerovom bolešću, piše Variety.



Vest o smrti potvrdili su njen suprug, scenarista i reditelj Pol Šrejder, i ćerka Moli Šrejder u zajedničkoj objavi na Fejsbuku.

- Bila je glumica, supruga, sestra, majka, tetka, prijateljica i sve te uloge preuzimala je sa gracioznošću i nežnom snagom. Iako svi tugujemo, utehu pronalazimo u saznanju da više ne pati i da se u miru ponovo susrela sa svojim sestrama - napisali su.

Ko je bila Meri Bet Hert?

Rođena kao Meri Bet Supinger u Maršaltaunu u Ajovi studirala je glumu na Univerzitetu u Ajovi, a potom i na Univerzitetu u Njujorku.

Na njujorškoj pozorišnoj sceni debitovala je 1974. godine i ubrzo se etablirala kao istaknuta glumica. Bila je nominovana za nagradu Toni za uloge u predstavama Trelawny of the Wells, Crimes of the Heart, za koju je osvojila i nagradu Obi, kao i Benefactors.

Od 1971. do 1982. godine bila je u braku sa glumcem Vilijamom Hertom.

Prvu filmsku ulogu poverio joj je Vudi Alen u svojoj drami "Enterijeri" iz 1978. godine, u kojoj je glumila jednu od tri sestre koje se nose sa raspadom porodice. Usledile su zapažene uloge, među kojima se ističe ona Helen Holm Garp u filmu "Svet po Garpu", a glumila je i u ostvarenjima "Hladne scene zime", "Doba nevinosti" Martina Skorsezea i "Šest stepeni razdvajanja".

