Američki novinar Taker Karlson izneo je prognozu povodom sukoba na Bliskom istoku ističući poseldice koje očekuje.

Napad SAD na Iran preti svetu velikom ekonomskom krizom i glađu zbog zatvaranja Ormuskog moreuza, izjavio je američki novinar Taker Karlson.

-Već ćemo gurnuti svet u veliku ekonomsku krizu i glad. I to nije alarmiranje ili histerija, to je matematika. 30% svetskih đubriva, 20% energetike. Da, to je velika depresija“, rekao je u novoj epizodi svoje emisije.

Prema mišljenju novinara, zbog problema sa prolazom kroz Ormuski moreuz neće nedostajati đubriva samo stanovnicima Afrike, već isto očekuje i Sjedinjene Države.

"To će se svakako dogoditi", upozorio je Karlson svoje sunarodnike.

