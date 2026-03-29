Arnoldu Švarcenegeru su bivša supruga Marija Šrajver i tadašnja ljubavnica, Milded Patricija Baena, bile trudne u isto vreme.



Inače, glumac ima petoro dece, a Džozef Baena, kojeg je dobio iz afere sa kućnom pomoćnicom, najviše liči na njega i to ne samo fizički.

Njegov sin, kako vreme prolazi, pretvara se u njegovog klona, a pored bodibildinga, bavi se i glumom.

Marija Šrajver i Arnold Švarceneger su tokom braka su dobili četvoro dece, od kojih je svako izgradilo sopstveni put pod svetlima reflektora.

Ketrin (35), najstarija ćerka je uspešna spisateljica. Udata je za holivudsku zvezdu Krisa Prata, sa kojim ima dvoje dece.

Kristina (33) je posvećena je filmskoj produkciji, a zapažen uspeh ostvarila je radeći na dokumentarcima za platformu Netfliks, dok je Patrik (31) najpoznatiji javnosti kao uspešan glumac i model. Inače, u septembru 2025. godine stao je na ludi kamen sa manekenkom Ebi Čempion.

Kristofer (27), najmlađi sin iz braka sa Marijom najviše izbegava medije. Rođen je 27. septembra 1997. godine, a upravo njegov datum rođenja ključan je za otkrivanje Arnoldove najveće tajne.Dva sina u samo pet dana

Dok je Marija Šrajver čekala njihovo četvrto dete, Kristofera, nije ni slutila da je u isto vreme trudna i njihova kućna pomoćnica, Mildret Patrisija Baena.

Osim toga, neverovatan je podatak da se Kristofer rodio 27. septembra, a Arnoldov vanbračni sin Džozef Baena samo pet dana kasnije, 2. oktobra 1997. godine.

Kako je Marija saznala?

Godinama je Patrisija radila u domu Švarcenegerovih, a Marija je čak prisustvovala krštenju malog Džozefa, ne sumnjajući da je dete zapravo Arnoldovo. Međutim, kako je dečak rastao, sličnost sa "Terminatorom" postala je nemoguća za ignorisanje. Džozef je bio preslikan otac.

Pritisnuta sumnjom, Marija je suočila Patrisiju sa istinom, a nakon što je kućna pomoćnica sve priznala, usledio je i Arnoldov krah. Glumac isprva nije želeo da prizna preljubu, ali je kasnije prihvatio Džozefa kao svog sina i danas su u izuzetno bliskim odnosima.

Razvod od 400 miliona dolara

Preljuba je bila kap koja je prelila čašu, te je Marija napustila Arnolda 2011. godine, nakon dve i po decenije braka. Ipak, pravna bitka bila je duga i iscrpljujuća. Zbog nedostatka predbračnog ugovora i podele imovine vredne neverovatnih 400 miliona dolara, zvaničan razvod usledio je tek 2021. godine.

Uprkos bolnom razlazu, Arnold i Marija su danas u korektnim odnosima i često se viđaju na porodičnim okupljanjima. Švarceneger je novu ljubavnu sreću pronašao pored Heder Miligan, dok je Marija u više navrata isticala koliko joj je bilo teško da prebrodi period nakon razvoda.

