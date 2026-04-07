Ljudska lobanja pronađena je tokom potrage za uskršnjim jajima u parku u južnoj Kaliforniji, saopštile su vlasti. Posmrtni ostaci otkriveni su u nedelju popodne u parku De Forest u Long Biču, navela je policijska uprava tog grada, preneo je NBC.

Zvaničnici su kasnije potvrdili da je pronađena lobanja ljudska, a kancelarija medicinskog veštaka okruga Los Anđeles saopštila je da je pronađena i vilica.

Kako je preneo NBC, ostaci su pronađeni u blizini pešačke staze. Portparolka policije Long Biča Andrea Moran rekla je da je lobanja pronađena tokom nezavisnog događaja u parku površine oko 50 hektara, koji obuhvata rečni park, staze i močvare sa slatkom vodom, oko 30 kilometara južno od centra Los Anđelesa. Dodatni detalji o pronađenim posmrtnim ostacima za sada nisu saopšteni.