U sarajevskom naselju Vratnik juče je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške telesne povrede. Zbog sumnje da je upotrebio vatreno oružje, uhapšen je T. B. (25).

Do pucnjave je došlo u 17:45 časova, a Sarajliju su pripadnici Policijske uprave Stari Grad uhapsili oko jedan sat posle ponoći.

Povrede je zadobila osoba inicijala B. A. iz Sarajeva.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da se uhapšeni muškarac tereti za krivična dela "izazivanje opšte opasnosti" i "teška telesna povreda".

O ovom događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac u Sarajevu, a uviđaj su izvršili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

