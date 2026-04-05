Američka Tajna služba istražuje pucnjavu koja se dogodila tokom noći u blizini Bele kuće, preneo je danas CBS. Policija je reagovala ubrzo posle ponoći nakon što se pucnjava čula u blizini parka Lafajet, u kojoj nije bilo žrtava ili povređenih.

Tajna služba prtražila je park Lafajet koji se nalazi u neposrednoj blizini Bele kuće, ali osumnjičeni za pucnjavu još nije pronađen.

Dnevni red Bele kuće ostao je nepromenjen, iako su na snazi pojačane mere bezbednosti, uključujući zatvaranje saobraćaja u blizini parka Lafajet, navodi CBS.