Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prokomentarisao je navode Miroslava Aleksića da je juče na delu bila represija.

- Zamislite da zovete ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika republike i da glasate za drugu listu. Možete li da verujete da postoji takav neko. Takvi ljudi žele da upravljaju državom. Šta želite? Kakvu državu hoćete? Samo mislite da tučete nekoga jer ne možete da se pomirite da vas narod neće. Danas ćete da dobijete snimak kako su tukli Davida Ćirića. Kao zveri. Ako vide da im se neko suprotstavi, onda vade pištolj. Mnogo tužnih scena, loših stvari. Ja zato pozivam na razum. I deo njihovih ljudi se uplaši tog nasilja. Ali oni su geniji svi i sve to mnogo bolje znaju od mene - naveo je.

Predsednik Vučić je istakao slučaj prebijanja Davida Ćirića u Boru.

- Mi ćemo danas dostaviti eksluzivan snimak, videćeta kako tuku jednog čoveka, David Ćirić, jezive povrede su mu naneli. Videćete kako i zašto blokaderi tuku. Ponosan sam na sve ljude koji su im se suprotstavljali. Ako su oni srećni kada izgube 19-20 razlike - zaključio je Vučić.