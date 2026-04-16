Njegova priča o dentalnom turizmu i komplikacijama nakon zahvata izazvala je veliku pažnju javnosti.

Kako je počeo problem sa zubima?

Džon je 2020. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću, nakon koje su mu izvađeni prednji zubi kako bi mogao da diše pomoću cevčice. Tokom oporavka ugrađeni su mu metalni implantati u vilici, ali je kasnije imao ozbiljne poteškoće, uključujući bol i otežano održavanje oralne higijene.

Vremenom su mu se zubi dodatno pogoršali, a kako tvrdi, počeli su da se „raspadaju“, zbog čega nije mogao normalno da se hrani.

Zašto je izabrao Tursku za zubne implantate?

Nakon konsultacija u Velikoj Britaniji, saznao je da bi lečenje koštalo oko 34.000 evra, što nije mogao da priušti. Zbog toga se odlučio za dentalni turizam i putovanje u Turkey, gde je cena zahvata bila znatno niža – oko 4.000 evra.

Pre odlaska, dobio je više ponuda različitih stomatoloških klinika i odabrao onu koja mu je delovala pouzdano zbog dobrih recenzija i pristupa bez pritiska.

Problemi nakon ugradnje implantata

Tokom prve posete klinici, Džon je proveo šest sati na stomatološkoj stolici, gde mu je ugrađeno čak 14 implantata. Već narednog dana dobio je nove zube.

U početku je bio zadovoljan rezultatima, ali su ubrzo počeli problemi. Nakon prestanka dejstva lekova, bolovi su postali nepodnošljivi, a donji zubi su ispali ubrzo po povratku kući.

Takođe, zbog jakih bolova nije mogao ni da pere zube, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Uklanjanje svih implantata i novo razočaranje

Kada se vratio u Tursku na kontrolu, nekoliko meseci kasnije, stomatolog je odlučio da ukloni sve implantate, uz objašnjenje da su bili neuspešni.

Prema njegovim rečima, zahvat je obavljen dok je bio pod sedativima, što je za njega bio dodatni šok.

„Probudio sam se i nije bilo nijednog zuba. Bio sam u šoku i potpuno slomljen“, rekao je.

Finansijski i emocionalni problemi nakon zahvata

Klinika mu je ponudila dve opcije: dodatno plaćanje za protezu ili delimičan povraćaj novca u iznosu od 3.100 evra, što je na kraju prihvatio.

Džon sada pokušava da prikupi novac za novu terapiju i povratak normalnom životu.

Kako kaže, situacija utiče na sve aspekte njegovog života – od posla do privatnih odnosa.

„Ako ovo ne rešim, uništiće mi vezu. Svaki dan se budim loše raspoložen i ne mogu normalno da funkcionišem“, zaključio je.

Rizici dentalnog turizma

Ova priča ukazuje na moguće rizike odlaska u inostranstvo zbog jeftinijih stomatoloških zahvata. Iako mnogi pacijenti imaju pozitivna iskustva, komplikacije poput neuspelih implantata mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i finansijskih posledica.

Iako dentalni turizam može delovati kao isplativo rešenje, važno je detaljno istražiti klinike i biti svestan potencijalnih rizika. Priča Džona Dentona upozorava koliko posledice mogu biti ozbiljne kada stvari ne krenu po planu.