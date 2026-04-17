Jedna dentalna higijeničarka ističe da se pravilnim izborom hrane može prirodno doprineti da zubi izgledaju svetlije — bez skupih tretmana. Ipak, naglašava da su redovno pranje zuba i korišćenje konca dva puta dnevno i dalje osnova dobre oralne higijene, dok ishrana može biti samo dodatna podrška.

Namirnice koje doprinose svetlijem osmehu

Prema njenim rečima, jabuke, jagode, celer i sir mogu pomoći da zubi izgledaju čistije i svetlije. Sir je posebno koristan zbog visokog sadržaja kalcijuma, koji jača zube i kosti.

Osim toga, sir povećava pH vrednost u ustima, što može smanjiti rizik od karijesa i stvaranja mrlja. Tvrđi sirevi, poput parmezana ili gaude, mogu i mehanički pomoći u uklanjanju ostataka hrane sa površine zuba.

Hrskave namirnice poput jabuka i celera podstiču lučenje pljuvačke, koja prirodno štiti zube i pomaže u ispiranju naslaga.

Dodatne korisne namirnice

Sličan efekat imaju i šargarepa, orašasti plodovi i ananas. Ove namirnice podstiču žvakanje i lučenje pljuvačke, a njihova struktura može pomoći u uklanjanju površinskih mrlja.

Posebno se izdvaja ananas zbog enzima bromelaina, koji prema nekim istraživanjima može doprineti smanjenju naslaga i upale desni.

Šta treba ograničiti

Za očuvanje svetlijeg osmeha preporučuje se smanjenje unosa kafe, čaja i crnog vina, jer mogu doprineti tamnim mrljama na zubi. Takođe, i određene namirnice poput bobičastog voća, sosova i karija mogu uticati na promenu njihove boje.

Na kraju, stručnjaci podsećaju da nijedna namirnica ne može zameniti pravilno pranje zuba, ali može biti koristan saveznik u održavanju zdravog i svetlijeg osmeha.