Iako gotovo svako u domaćinstvu ima makaze, retko ko zna čemu zapravo služi ovaj deo alata koji se nalazi između drški, odmah ispod sečiva.

Ova tema nedavno je pokrenula veliku raspravu na društvenim mrežama, kada je jedan korisnik postavio jednostavno pitanje – čemu služe zubići na makazama? Ispostavilo se da veliki broj ljudi nikada nije znao pravi odgovor.

Čemu služe zubići na makazama?

Nazubljeni deo na makazama ima više praktičnih funkcija i može biti izuzetno koristan u svakodnevnoj upotrebi.

Najčešće se koristi za:

otvaranje čepova i tvrdih poklopaca

lomljenje oraha i drugih orašastih plodova

hvatanje klizavih ili tvrdih predmeta

sečenje i lomljenje manjih kostiju (posebno kod piletine)

dodatni pritisak pri rezanju čvrstih materijala

Zahvaljujući nazubljenoj površini, predmeti ne klize, što omogućava sigurniji i lakši rad.

Zašto većina ljudi ne koristi ovu funkciju?

Većina korisnika makaze koristi samo za osnovne stvari poput sečenja papira, plastike ili tkanine. Zbog toga često ni ne primete dodatne funkcije koje ovaj alat nudi.

Kod kuhinjskih makaza zubići su posebno česti, jer su dizajnirani upravo za lomljenje kostiju, otvaranje ambalaže i rukovanje tvrdim predmetima.

Kratka istorija makaza

Makaze imaju dugu istoriju koja seže nekoliko hiljada godina unazad. Prvi modeli pojavili su se pre oko 3.000 do 4.000 godina u Mesopotamiji i bili su napravljeni od jednog komada bronze savijenog u oblik slova U.

Kasnije su stari Rimljani, oko 100. godine nove ere, razvili model sa ukrštenim sečivima spojenim u sredini – dizajn koji se koristi i danas.

Kako su makaze postale dostupne svima

Masovna proizvodnja modernih makaza počela je 1761. godine, kada je Robert Hinchliffe iz Sheffield počeo da izrađuje modele od livenog čelika.

Ovaj korak omogućio je širu dostupnost makaza i razvoj brojnih specijalizovanih verzija koje danas koristimo u domaćinstvu, kuhinji i industriji.

Zubići na makazama nisu tu slučajno – oni imaju praktičnu i veoma korisnu funkciju. Sledeći put kada uzmete makaze u ruke, možda ćete ih koristiti na potpuno drugačiji način.