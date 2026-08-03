U Srbiji je zabeležen istorijski nizak vodostaj Dunava. Tim povodom, Republički štab za vanredne situacije održao je danas sednicu na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije, prof. dr Đure Macuta, na kojoj su razmatrani aktuelna hidrološka i meteorološka situacija, posledice rekordno niskog vodostaja, kao i mere za ublažavanje uticaja najavljenog dugotrajnog toplotnog talasa.

Razmere ovog fenomena najbolje se vide kod Apatina, gde se Dunav toliko povukao da se pojedini delovi korita gotovo mogu prepešačiti. Na mestu nekadašnje rečne matice ostale su tek plitke barice, dok su se zbog ekstremno niskog vodostaja iz dubina ponovo pojavili ostaci starih olupina, prizor koji dodatno svedoči o ozbiljnosti situacije.

"Apatin....Nekad tu je bio plovni put a sada barica", navodi se u objavi.

Podsećanja radi, Republički štab za vanredne situacije uputio je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema.

Na sednici su doneti i zaključci koji se odnose na nastavak praćenja stanja na teritoriji AP Vojvodine uz izdavanje odgovarajućih preporuka. Još jednom je naloženo stavljanje na raspolaganje svih raspoloživih materijalno-tehničkih i ljudskih kapaciteta svih subjekata koji mogu doprineti ublažavanju posledica. Pored toga, zahteva se pojačan nadzor nad stanjem vodotokova i površinskih voda, uz naglašeno učešće JVP „Srbijavode“ i Republičke direkcije za robne rezerve.

Republički štab nastaviće da prati razvoj situacije i u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, preduzimaće sve neophodne mere radi zaštite života i zdravlja građana, očuvanja kritične infrastrukture i ublažavanja posledica ovih nepovoljnih uslova.

(Telegraf.rs)