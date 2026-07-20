Reper Dragomir Despić Desingerica danima je u žiži javnosti nakon što je priveden u Crnoj Gori, nakon što su maloletnici konzumirali alkohol na njegovom nastupu.

U isto vreme, mnogo se priča o tome na koji način izvodi svoje performanse, te je alkohol samo jedan od problema, kako pišu pojedini na društvenim mrežama.

Udaranje patikom, rendanja sira i posipanja jaja na publiku, pljuvanja u usta pojedinim devojkama, samo su delići njegovih "performansa" na nastupima koji su sada već davnih dana postali viralni.

Opario se zbog svog stila

Sa slavom je došao i novac, te tako danas Desingerica navodno po nastupu, kako se u narodu kaže "za dobro veče" uzima čak 10 hiljada evra. Često na svojim društvenim mrežama pokazuje i skupocene automobile, za koje je više puta istakao da su mu velika ljubav, a neretko je obučen u markirane stvari od glave do pete.

Danas Despić po svemu sudeći, plaća penale zbog onoga što se na njegovim nastupima dešava, a počele su da kruže i fotografije na kojima se vidi kako je izgledao na početku karijere.

On je na slici ćelav, imao je kapuljaču na glavi, ali i drugačije obrve, što se najviše i komentarisalo.

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