Rat u Ukrajini – 1618. dan. Ukrajinske snage pogodile su ruske rafinerije u Permu i Rjazanju. S druge strane ruska vojska je gađala dva broda u moru istočno od Odese. Šef diplomatije Sergej Lavrov upozorava da je situacija ozbiljna i da se ceo zapadni svet okrenuo protiv Rusije.