Pevačica Teodora Džehverović pojavila se večeras na Music Week festivalu vidno uzbuđena zbog onoga što je priredila publici. Ona je otkrila da je ove godine pred njom najveći izazov.

Teodora je otkrila da je za publiku spremila spektakl.

- Imam ozbiljnu odgovornost i moram da ispoštujem sve one godina unazad gde sam se stvarno trudila i to je bilo super prihvaćeno od publike. Za mene je ova godina najlepša i magična - rekla je ona, pa nastavila:

- Veoma je teško prevazilaziti sebe iz godine u godinu. Imam veću tremu jer imam izazov da počnem nastup na visini od 10 metara. Visiću na sajli i to mi je najizazovnije.

Milica Pavlović je podržala Teodoru pred večerašnji nastup, što ju je oduševilo.

- Hvala joj neizmerno, nisam znala, baš me je to oduševilo. Želim da joj čestitam na albumu ovom prilikom, sve sam odslušala i "Caka" mi je omiljena pesma.

Na pitanje da li će njen partner biti u publici, vešto je izbegla odgovor.

- U publici će biti moja bratanica Dorotea, koja je najmanja, a meni najveća podrška - rekla je Teodora i nekoliko minuta kasnije se spustila sa sajle, a publika je oduševljeno gledala performans.

Na sceni Music Weeka se večeras pojavio i Gazda Paja koji nije izdržao vrućinu te je skinuo majicu.

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