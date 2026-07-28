U želji da večera bude što brža, mnogi posežu za teškom, industrijski prerađenom hranom, zbog koje se često bude sa osećajem težine u stomaku, nadutošću ili gorušicom. Stručnjaci ističu da lagan večernji obrok može doprineti kvalitetnijem snu i prijatnijem osećaju narednog jutra.

Jedna od jednostavnih kombinacija koja se godinama nalazi na trpezama jeste kačamak i kiselo mleko. Ovaj obrok je zasitan, lako se priprema i može biti dobar izbor za večeru.

Kačamak i kiselo mleko – jednostavna kombinacija

Kačamak od kukuruznog brašna sadrži složene ugljene hidrate i određenu količinu vlakana, dok kiselo mleko obezbeđuje proteine i korisne bakterije koje mogu biti deo uravnotežene ishrane.

Mnogi upravo ovu kombinaciju biraju kada žele laganiji večernji obrok koji neće previše opteretiti želudac.

Sastojci

2 čaše vode

prstohvat soli

3 pune kašike kukuruznog brašna ili instant palente

2 kašike hladnog kiselog mleka

Priprema

Prokuvajte vodu sa malo soli. Postepeno dodajte kukuruzno brašno uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice. Kuvajte nekoliko minuta, dok se smesa ne zgusne.

Topao kačamak sipajte u tanjir i poslužite uz hladno kiselo mleko.

Zašto mnogi vole ovu večeru?

Lagan večernji obrok može pomoći da se izbegne osećaj težine pred spavanje. Kukuruzno brašno obezbeđuje energiju koja se postepeno oslobađa, dok kiselo mleko doprinosi unosu proteina i probiotičkih kultura.

Naravno, efekti se razlikuju od osobe do osobe, a tvrdnje da ovaj obrok "čisti organizam", "izbacuje toksine" ili garantuje ravan stomak nisu potvrđene naučnim dokazima. Ipak, kao deo raznovrsne i uravnotežene ishrane, može biti praktičan izbor za laganu večeru.

Ako imate zdravstvene tegobe poput učestale gorušice, problema sa varenjem ili intolerancije na određene namirnice, najbolje je da se posavetujete sa lekarom ili nutricionistom.