Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, tvrde domaći mediji.

U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović. Milomir Marić je svoju karijeru započeo u časopisu Duga sedamdesetih godina. Prvi je uradio intervju sa Antom Topićem Mimarom. Radio je kao glavni urednik novina: Duga, Intervju, Profil i Dama. Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije B i tu funkciju je obavljao do 19. marta 2004. godine. Član je Udruženja evropskih novinara Srbije. Na televiziji Hepi je počeo da radi 2008. godine, bio je autor je i voditelj emisija "Ćirilica" i "Goli život".

Pojavio se u trećoj epizodi dokumentarne serije "SFRJ za početnike", 2012. godine. Marić je scenarista i režiser dokumentarno-igrane serije "Lepi i mrtvi" iz 2012. godine. U seriji od 15 epizoda je prikazana sudbina Beograđana Stevice Markovića i Miška Miloševića, koji su krenuli da osvoje Zapad, a završili tragično. U seriji prvi put svi njihovi prijatelji govore šta im se dogodilo i ko ih je likvidirao.

Milomir Marić je rođen 7. januara 1956. godine u Gornjem Milanovcu.

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