Blokderski teoretičar zavere Dejan Lučić, koji je prethodnih dana dospeo u žižu javnosti zbog veza sa listom studenata blokadera, ponovo je u javnom nastupu izneo niz uvreda, neosnovanih tvrdnji i teorija zavere na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a istovremeno je pokušao da stane u odbranu Jasmine Paunović, druge na izbornoj listi studenata blokadera.

Lučić je tokom emisije ponovio ranije iznošene sramne izmišljotine o poreklu predsednika Srbije i njegovoj porodici, izneo neosnovane optužbe na račun Vučićeve majke, kao i tvrdnje da predsednik navodno nije završio Pravni fakultet.

U istom nastupu, kao u transu, izneo je i niz drugih njegovih "teorija", među kojima su neosnovani navodi da je Srbija prihvatila plan za masovno naseljavanje migranata iz Nemačke, da je građanski rat u Srbiji unapred planiran, kao i da predsednik Srbije navnosno sprovodi takve planove. Ali teorertičar zavere se tu nije zaustavio.

Poseban deo obraćanja posvetio je Jasmini Paunović, koja je u njegovoj emisiji imala izjave od kojih je zgrožena čitava javnost.

„Glavna meta je Jasmina Paunović, ženu su oblatili, ona ništa u stvari nije kriva, ona ništa nije govorila. Ja sam govorio, a ona je ćutala”, rekao je Lučić iako je Paunovićeja jasno i glasno izgovorila sve što joj se zamera pred kamerama.

(Politika)

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