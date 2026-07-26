Voditeljka Lea Kiš oglasila se nakon što se njena ćerka Sara Mia Jokić porodila i donela dečaka kojem su srećni roditelji dali ime Leo.



Lea je otkrila kako su mama i beba, ali i kako se ona oseća sada kada je dobila unuče.

- Kao i svaka baka, bilo je tenzije, sad imam duplu brigu, ali sam presrećna. Dečak se rodio sa tri kilograma zdrav, malo je poranio, ali je sve bilo kako treba. Sara je dobro i sve je odlično prošlo - rekla je Lea kroz osmeh.

Kiš je ispričala i da je odmah videla unuka, ali ne mogu da procene na koga beba liči.



- To su najlepše vesti. Već sam ga videla. Danas treba da dođu kući, pa se radujemo. I dalje ne možemo da procenimo na koga liči, ali bitno je zdrav i da je sve kako treba - dodala je voditeljka.

Ponosna baka otkrila je i da je unuk dobio ime upravo po njoj.

- Dobio je ime po meni, odnosno po mom dedi. To je tradicija koju prenosimo. Moj deda je bio Lav, odnosno Leo - poručila je za Kurir.

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