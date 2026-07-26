Dolazi zeka u apoteku i pita apotekara:

• Imate li sok od šargarepe?

• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.

Dolazi zeka sutradan u apoteku i pita apotekara:

• Imate li sok od šargarepe?

• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.

Dolazio tako zeka nekoliko dana i dobijao isti odgovor. Na kraju je apotekar odlučio da obraduje zeku i napravi zeki na litre i litre soka.

Došao zeka opet i pita apotekara:

• Imate li sok od šargarepe?

• Imamo! - radosno će apotekar.

• A jel' da je BLJAAK!!? - reče zeka.





