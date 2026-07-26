Dolazi zeka u apoteku i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.
Dolazi zeka sutradan u apoteku i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.
Dolazio tako zeka nekoliko dana i dobijao isti odgovor. Na kraju je apotekar odlučio da obraduje zeku i napravi zeki na litre i litre soka.
Došao zeka opet i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Imamo! - radosno će apotekar.
• A jel' da je BLJAAK!!? - reče zeka.
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Dolazi zeka u apoteku i pita apotekara:
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