Dolazi zeka u apoteku i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.
Dolazi zeka sutradan u apoteku i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Nemamo, zeko! - odgovori apotekar.
Dolazio tako zeka nekoliko dana i dobijao isti odgovor. Na kraju je apotekar odlučio da obraduje zeku i napravi zeki na litre i litre soka.
Došao zeka opet i pita apotekara:
• Imate li sok od šargarepe?
• Imamo! - radosno će apotekar.
• A jel' da je BLJAAK!!? - reče zeka.