Mnogi zaposleni prilikom promene poslodavca potpisuju sporazumni raskid ugovora o radu, smatrajući da je to samo formalnost. Međutim, tek nakon što ostanu bez novog posla saznaju da zbog tog potpisa možda neće moći da ostvare pravo na novčanu naknadu za nezaposlene.

Kako prenosi Euronews Srbija, pojedini građani koji su nakon sporazumnog raskida prešli u drugu firmu, a potom nekoliko meseci kasnije dobili otkaz, ostali su neprijatno iznenađeni kada im je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje objašnjeno da ne ispunjavaju uslove za novčanu pomoć.

Tri uslova za ostvarivanje novčane naknade

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje navode da pravo na novčanu naknadu može da se ostvari samo ako su ispunjena tri zakonom propisana uslova.

Prvi je da se nezaposleno lice prijavi na evidenciju NSZ i podnese zahtev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.

Drugi uslov odnosi se na radni staž. Potrebno je imati najmanje 12 meseci neprekidnog staža osiguranja, odnosno 12 meseci rada sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Treći uslov odnosi se na razlog zbog kojeg je prestao poslednji radni odnos.

Kada postoji pravo na novčanu pomoć?

Pravo na novčanu naknadu postoji u više situacija predviđenih zakonom, između ostalog kada zaposleni dobije otkaz zbog tehnološkog viška, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca.

Naknada može da se ostvari i nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme, završetka probnog rada ili privremenih i povremenih poslova, kao i u slučaju stečaja ili likvidacije poslodavca.

Zakon predviđa pravo i u pojedinim drugim situacijama, poput prestanka rada u inostranstvu u skladu sa međunarodnim sporazumima ili zbog premeštaja bračnog druga.

Sporazumni raskid može da promeni situaciju

Iz NSZ upozoravaju da sporazumni raskid ugovora može imati značajne posledice kada je reč o ostvarivanju prava na novčanu naknadu.

Ukoliko je zaposlenom u poslednjih 12 meseci radni odnos prestao njegovom voljom ili krivicom, odnosno sporazumno ili prihvatanjem otpremnine u određenim slučajevima, pravo na novčanu naknadu neće moći odmah da ostvari.

Da bi ponovo stekao to pravo, potrebno je da nakon toga bude u obaveznom osiguranju za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno, odnosno 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Mnogi za ovo saznaju tek kada ostanu bez posla

U praksi se često dešava da zaposleni potpišu sporazumni raskid kako bi prešli kod novog poslodavca koji nudi bolje uslove rada. Ako ubrzo nakon toga ostanu bez tog novog zaposlenja, mnogi očekuju da mogu da ostvare novčanu naknadu, ali tek tada saznaju da prethodni sporazumni raskid može uticati na njihovo pravo.

Zbog toga stručnjaci savetuju da zaposleni pre potpisivanja bilo kakvog sporazuma o prestanku radnog odnosa detaljno provere kakve posledice takva odluka može imati, posebno ukoliko postoji mogućnost da će u narednom periodu ostati bez zaposlenja.