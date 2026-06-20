Nadležni upozoravaju da su reke, jezera i bazeni mesta na kojima trenutak nepažnje može imati ozbiljne posledice, zbog čega je neophodan dodatni oprez tokom boravka u vodi i pored nje.

MUP poslao jasnu poruku građanima

U objavi na zvaničnom Instagram nalogu MUP-a istaknuto je da građani ne bi trebalo da precenjuju svoje mogućnosti prilikom kupanja.

„Voda ne pravi razliku između hrabrosti i neopreznosti. Zato ne tražite granice svojih mogućnosti u reci, jezeru ili na otvorenoj vodi“, navodi se u poruci Ministarstva.

Građanima je preporučeno da za kupanje biraju isključivo uređena i bezbedna kupališta na kojima su prisutni spasioci i stručne službe, jer upravo njihova reakcija može biti presudna u hitnim situacijama.

Poseban apel roditeljima i upozorenje zbog alkohola

MUP je uputio i posebno upozorenje roditeljima i starateljima, naglašavajući da deca moraju biti pod stalnim nadzorom tokom boravka na kupalištima.

„Držite decu na oku, slušajte spasioce i ne dozvolite da jedan nepromišljen trenutak odluči kako će se završiti dan koji je počeo kao uživanje“, poručuju iz Ministarstva.

Nadležni su upozorili i na jednu od najčešćih grešaka koja dovodi do tragedija na vodi, konzumaciju alkohola i opojnih sredstava pre ulaska u vodu.

„U vodu samo strejt, bez droge i alkohola“, navodi se u upozorenju MUP-a.

Iz Ministarstva ističu da bezbednost mora biti prioritet tokom letnjih meseci i podsećaju da nijedna zabava ili trenutni užitak ne vrede više od ljudskog života.

Podsetimo, kupališna sezona na Adi Ciganliji počela je danas, dok je veliki broj otvorenih bazena u Beogradu već otvorio vrata posetiocima.

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